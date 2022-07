Anche se siamo portati a concepire la specie umana in modo generico, anche perchè la nosra personalità viene utilizzata come “standard” e metro di giudizio assoluto, ogni individuo fa “cosa a se”, ed anche affrontare i problemi risulta molto diverso a seconda della persona che si trova ad affrontarli. Il concetto stesso legato ai problemi è profondamente differnente da persona a persona. Esistono infatti individui (ne abbiamo conosciuti almeno una volta nella nostra vita) che sembrano trovare difetti e problemi in tutto e tutti. Quali sono secondo lo zodiaco questi particolari segni zodiacali?

Ecco i segni che fanno problemi per tutto! Quali sono per lo zodiaco?

Gemelli

Ha la mente estremamente impegnata quando è rilassato, quindi spesso ha la sincera percezione che il contesto in cui si trova possa essere effettivamente deludente ed incoerente. La personalità dei Gemelli è tale che riesce a trovare, in maniera quasi “fatta apposta” in tutto e tutti.

Vergine

E’ il maestro dei problemi creati dal nulla, spesso supeflui ed evidenziati fino allo sfinimento, sopratutto per due situazioni: far “pesare” sugli altri la propria competenza generale e rafforzare la propria autostima. Vergine infatti usa i problemi in maniera molto strategica ma anche fastidiosa per gli altri.

Scorpione

Anche Scorpione è solito sviluppare problemi dal nulla, anche magari andandoli a “recuperare” dal passato ma in molti casi non li “utilizza” e non li evidenzia concretamente ma li tiene per se. Non esiste quindi una funzione pratica, ma è una sorta di “evidenza” della propria personalità, che è molto particolare.