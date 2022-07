Il termine bucato deriva probabilmente dalla lingua franca antica, una delle derivazioni latine-germantiche diffuse dopo la caduta dell’Impero Romano: in questa la parola bukòn indicava il lavaggio e nel corso dei secoli in italiano il termine è diventato bucato, anche se altre fonti riportano un’altra origine legata ai grossi contenitori utilizzati per il lavaggio degli abiti e che presentavano per l’appunto un buco sul fondo. Indifferentemente dalla terminologia, fare il bucato costituisce qualcosa di essenziale nel modo di vivere comune, reso indubbiamente più facile grazie a strumenti come la lavatrice, oramai presente in ogni abitazione, ma anche grazie ai detersivi, sempre più evoluti e negli ultimi tempi anche più ecologici. Ma quali sono le migliore profumazioni presenti sul mercato italiano?

Se vuoi un bucato impeccabile e dall’odore inebriante, prova queste profumazioni

Naturalmente siamo portati ad associare la profumazione ad un concetto di pulito, e i produttori di detersivi lo sanno bene: ecco perchè sono costantemente al lavoro per lo sviluppo di aromi sempre più particolari, ma è anche opportuno selezionare i detersivi per il bucato che risultano essere efficaci e di impatto non troppo “invadente” sull’ambiente ma anche sul nostro corpo.

Tra i “classici”, spicca il Dixan Liquido, venduto in varie confezioni, la più conveniente risulta essere quella che permette 54 lavaggi, in particolare all’aroma di lavanda. E’ uno dei più amati e apprezzati sul mercato, così come il Dash liquido con la bottiglia blu scuro, concepita nella formulazione al bicarbonato, ha infatti una grande forza detergente accompagnata da un profumo di pulito ineguagliabile.

Particolarmente efficace e duraturo il profumo è il General Eco Bio, in una confezione trasparente. Si tratta di un prodotto di qualità dotato di un’aroma diverso dagli altri ma che persiste anche a distanza di ore sui lavaggi, dopo averli indossati. Inoltre l’impatto ambientale di questo prodotto è sensibilmente inferiore rispetto alla media.

Degno di nota anche il Deox liquido per lavatrice, riconoscibile dalla bottiglia nera che ha un vero e proprio brevetto sulla formula del proprio prodotto. L’utilizzo deterge a fondo e lascia un’aroma inconfondibile e particolarmente gradevole, oltre a sviluppare una barriera antibatterica sui capi.