Siamo praticamente tutti “portati” a ricercare una forma di felicità generica, indifferentemente dalla nostra condizione sociale, economica e culturale. Anche se per molti appare come una chimera, la felicità è lo stimolo principale che ci porta ad intraprendere relazioni e progetti nella vita, al netto degli errori di valutazione che possono naturalmente manifestarsi. Eppure ci sono persone che pur essendo “mossi” dalle medesime intenzioni, hanno maggiori difficoltà ad essere felici, per le più disparate motivazioni. Ma quali sono questi segni ?

Questi segni zodiacali non sono mai felici. Li conosci?

Acquario

Ciò che rende Acquario difficilmente felice è la sua instabilità ed insicurezza che tuttavia non costituiscono enormi problemi nella vita di tutti i giorni ma che lo portano lontano quando si tratta di raggiungere determinati obiettivi. Non è felice perchè non sembra mai realmente intenzionato a cambiare in modo radicale la propria condizione.

Scorpione

E’ una personalità selettiva, sempre votata a concentrata all’appagamento dei propri sensi, nella maniera migliore possibile. Però inevitabilmente finisce per avere reazioni estremamente emotive quando subisce una delusione o quando semplicemente incappa in errori di valutazione in merito a persone o situazioni. Anche a distanza di tempo, Scorpione ripensa ai propri errori e questo lo rende malinconico.

Vergine

Sempre orientato a cercare la perfezione ed a migliorare la situazione che vive ma anche se stesso. Ma è difficile vedere Vergine felice e spensierato e sopratutto con la “testa sgombra”: questo crea una forma di insoddifazione perenne, che Vergine riesce a gestire, ma non può farlo sempre.