Vuoi labbra più carnose e mai screpolate? Ecco 10 trucchi naturali

Le labbra carnose sono il sogno di ogni donna, ma non tutte nascono con delle labbra da star. Oltre alla chirurgia estetica e ai filler, ci sono dei metodi per avere labbra più carnose e mai screpolate che sono naturali e non recano danni alla zona.

Labbra più carnose: ecco 10 trucchi

Per migliorare una zona bisogna prendersene cura, soprattutto in modo naturale e duraturo. Perciò una corretta beauty routine e anche il make up insieme alla ginnastica facciale, possono aiutare tantissimo.

Prendersi cura delle proprie labbra è il primo step, oltre al make up. A prescindere dalla stagione, dovrebbero essere nutrite e idratate. Opta quindi per prodotti a base di emollienti naturali, come il burro di karité e gli oli vegetali.

È importante eseguire degli scrub molto leggeri per ammorbidire le labbra, stimolare la circolazione ed eliminare la pelle morta e la secchezza.

Ecco alcuni scrub fai da te che puoi preparare con ingredienti naturali:

Scrub a base di zucchero di canna

Metti il dito nello zucchero e passalo sulle labbra bagnate con movimenti circolari massaggiando con delicatezza per 5 minuti (fermati quando avvertirai una sensazione di caldo). Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante e nutriente.

Scrub nutriente

Puoi farlo con zucchero di canna un cucchiaino di olio di oliva o di miele. Anche in questo caso, applica il composto sulle labbra e massaggia per 5 minuti, poi risciacqua.

Scrub energizzante

Aggiungi allo zucchero di canna 5 gocce di olio di argan e della polvere di caffè, poi mescola il composto. Massaggia delicatamente sulle labbra e lascia agire, serve per migliorare la circolazione.

Un altro trucco può essere anche passare un cubetto di ghiaccio sulle labbra prima di mettere il rossetto, le farà sembrare molto più grandi.

Ginnastica per labbra più carnose

Le labbra presentano un complesso sistema di muscoli e sono fortemente innervate, la ginnastica serve per nutrirle e renderle più carnose. Procedi passano un prodotto idratante ed esegui questi esercizi.

Metti le labbra nella posizione del bacio per almeno 10 secondi, per 10 volte, almeno una volta al giorno

nella posizione del bacio per almeno 10 secondi, per 10 volte, almeno una volta al giorno Fai un grande sorriso tenendo labbra e denti chiusi, per almeno 15 secondi, poi porta le labbra in avanti a formare una “O”;

e denti chiusi, per almeno 15 secondi, poi porta le in avanti a formare una “O”; Premi una mano sulla bocca, allo stesso tempo schiocca un bacio rumoroso;

pronuncia la O e mantieni la posizione per 10 secondi, poi soffia, fallo per 3 volte

Trucchi make up

Ecco alcuni trucchi make up per avere labbra più grandi.