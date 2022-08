La scienza rivela queste abitudini per avere gambe toniche: ecco quali

Gambe toniche non sono solo belle da vedere, ma servono anche per essere più libere nei movimenti e camminare leggiadre. La scienza ha rivelato queste abitudini per riuscire finalmente a liberarsi dalla pesantezza, vuoi sapere quali sono?

4 donne su 10 lamentano problemi di circolazione venosa nel mese estivo, che fa sentire le gambe ancora più appesantite.

L’insufficienza venosa degli arti inferiori si manifesta con vene varicose e capillari. Esse sono abbastanza comuni con l’avanzare dell’età, ma per le donne sono anche un grosso problema estetico. Per questo l’importante è la prevenzione.

I sintomi delle gambe gonfie

Negli arti inferiori, come anche in quelli superiori, si hanno due principali sistemi venosi: uno superficiale e uno profondo. Quello profondo può ammalarsi e cominciare con le vene varicose, con il passare del tempo, bisogna stare attenti perché il sangue può arrivare a non coagularsi bene e si rischiano trombosi.

I sintomi del malfunzionamento sono:

senso di pesantezza agli arti inferiori;

agli arti inferiori; gonfiore se si indossano vestiti stretti o si sta troppo in piedi

comparsa di ectasie venose, quali le dilatazioni delle vene superficiali fino a una vera e propria patologia varicosa.

Abitudini per avere gambe toniche: ecco quali sono

Ci sono alcune abitudini da adottare durante l’anno, per non arrivare in estate con questi problemi. Ecco quali sono: