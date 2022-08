Il tonno in scatola è uno di quegli alimenti che tutti amano mangiare, perché fresco, veloce e facile da accompagnare con la verdura. Tutti lo tengono nella propria dispensa, perché ha una lunga conservazione e può essere usato sia a pranzo che a cena. Ma purtroppo in commercio ci sono diverse tipologie che contengono un elemento nocivo per la salute. Ecco quali sono.

Attenzione a questo elemento nel tonno in scatola

Gli esperti hanno pensato di far esaminare 24 differenti marche di tonno, sia all’olio di oliva che all’olio extra vergine di oliva; si tratta di confezioni vendute nei supermercati e nei discount. Lo studio ha valutato la qualità, la sicurezza al consumo, le caratteristiche e la completezza generale delle etichette; tutte le marche sono state assaggiate e poi valutate, gli esperti hanno dovuto valutarne il gusto per una maggiore precisione. Quindi è stata fatta una classifica per determinare qual è il migliore e quale il peggiore. A tal proposito, nella seconda categoria ci sono tantissime marche conosciute. Alcune contengono bisfenolo, nocivo per la salute, mentre tutte le altre non riescono a rispettare gli standard della sostenibilità.

Solo il 4% delle marche analizzate rispettano pienamente gli standard, le altre no. Ecco perché:

Viene usata ancora da molti pescherecci la pesca con le reti anziché con la canna, e a farne le spese sono molte volte i tonni più giovani, con il pesante rischio che così facendo si impedisca il ripopolamento della specie.

Bisogna sapere sempre da dove arriva il pesce che in etichetta è riportato con le aree FAO

In base alla zone si pescato, sono classificati come rispettosi dell’ambiente oppure poco attenti anche alla salute delle persone.

Le più pericolose sono le zone FAO 61, 67, 71 nell’Oceano Pacifico, sono zone molto inquinate. La zona va dal mare Atlantico del Nord fino al Golfo del Messico.

Le zone migliori in cui catturare il tonno sono la FAO 27 (Atlantico nord-orientale e Mar Baltico) e 37 ovvero il mar Mediterraneo dove siamo certi che la pesca è sempre sostenibile.

Le marche sotto accusa dalla Francia, in termini di sicurezza alimentare e sostenibilità, sono:

Petit Naivre

Saupiquet

Carrefour

Auchan

RioMare

Mareblu

As do Mar invece rispetta meglio gli standard secondo l’organizzazione non governativa

Le proprietà del tonno

Scegliere bene il tonno in scatola, a quanto pare è fondamentale. Non esagerare nella dieta con pesce in scatola è sempre consigliato dai nutrizionisti, tuttavia una o due volta a settimana è la dose consigliata.

Ecco le proprietà del tonno da non sottovalutare