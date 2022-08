Le talee sono dei pezzetti pianta che possono essere messi in terra o in acqua, in modo da dare vita ad una nuova pianta. È un sistema molto semplice, che non richiede tanto tempo, anzi si avranno delle piccole piante da coltivare in pochissimo tempo.

Per le piante da esterni, da terrazzo o da giardino, il momento idea per fare queste talee è la primavera, più precisamente da fine marzo a metà giugno ma anche da metà settembre a metà ottobre. Sono periodi ideali perché ci sono temperature medie, ma anche abbastanza umidità.



Talee di agosto: nessuno lo sa ma sono le più belle

Anche se poco comune, le talee si possono fare anche in estate e inverno, ma bisogna fare molta attenzione alle temperature troppo alte o troppo basse. Ma ovviamente non è vietato, si può sempre provare e vedere se la talea funziona o meno.

Ci sono molte piante che possono essere riprodotte per talea, tra cui troviamo le piante legnose, alberi, arbusti, piante aromatiche e rampicanti. Inoltre, è possibile farlo anche con delle erbacee perenni, come gerani, petunie, bocche di leone, ruta e anche con alcune piante grasse.

Se la talea viene fatta in primavera, bisogna sceglie i rami dell’anno precedente mente in tarda estate è meglio usare quelli dell’anno più lignificati. I rametti devono essere lunghi circa 25-30 cm e devono avere molte gemme. Bisogna tagliarli sotto una gemma con uno strumento pulito e affilato. Si devono poi togliere tutte le foglie, lasciando solo quelle in cima. Se si vuole velocizzare la crescita si può usare anche la polvere di ormone radicante, ovviamente si può fare anche senza.

Mettete poi la talea in un vasetto, con una miscela di torba e sabbia, leggermente umida. Ponetela poi in un luogo fresco, asciutto, abbastanza luminoso ma senza i raggi diretti del sole. Dopo 30-60 giorni le talee primaverili avranno già le prime foglie mentre per quelle autunnali, bisogna aspettare la primavera successiva.

Le piantine primaverili si rinvasano circa dopo un mese dalla fuoriuscita delle prime foglioline. Si possono mettere in un vaso con un diametro di almeno 18 cm. Quelle autunnali invece, andranno rinvasate nel mese di maggio.