Praticamente nessuno è alla ricerca di relazioni che con il tempo sfociano in qualcosa di negativo, tossico e addirittura “malsano”. Almeno idealmente, al netto delle difficoltà che sono naturalmente causate da qualsiasi rapporto umano, siamo portati a legarci emotivamente con qualcuno per provare delle emozioni positive e non negative. Però sempre più spesso, sia attraverso i media ma anche attraverso le nostre conoscenze, è facile notare che molte coppie finiscono inevitabilmente per essere infelici. In alcuni casi sono alcune personalità che a causa di ragioni molto diversificate, sembrano quasi “attirare” le relazioni tossiche. Quali sono questi segni?

Ecco i segni che “attirano” le relazioni tossiche. Ci sei anche tu?

Pesci

Il problema principale dei Pesci è che spesso risulta così preso dalla relazione da perdere un po’ il contatto con la realtà. Mette sul piedistallo il partner che inevitabilmente finisce per “coprirlo” anche quando sbaglia oltre provare a nasconderne gli errori ed i difetti. Questo porta inevitabilmente ad uno squilibrio che spesso “scoppia”.

Sagittario

Più “cosciente” e con i piedi per terra, Sagittario resta sempre molto fiducioso in senso generale e spesso si lascia un po’ cogliere dagli eventi. Tende quindi a farsi manipolare quasi senza accorgersene dal partner di turno portandolo a condizioni ed eventi negativi.

Capricorno

Anche Capricorno, maniacale, quasi “fissato” in quanto a dare molta attenzione al bene della propria relazione finisce per soffrirla. Questo perchè non lascia un attimo di tregua alla controparte, è troppo ossessivo e mai realmente soddisfatto. Si gode troppo poco la vita e quindi inevitabilmente crea un ambiente negativo.