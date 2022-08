Da diversi decenni il contesto al quale siamo abituati è letteralmente “invaso” dalla ricerca del “bello” nel corpo umano, attraverso modelli considerati in tempi più recenti decisamente irragiungibili. A tutto questo va aggiunto il potere dei social che ha contribuito a sviluppare ulteriormente l’idea totalizzante dell’aspetto fisico e la cura del proprio corpo. Esistono infatti personalità che sono letteralmente “fissate” con la forma fisica e sono portate a raggiungere uno stato che spesso è impossibile da conquistare. I segni fissati per l’aspetto estetico non sono per forza corrispondenti ai vanitosi, in quanto la situazione è diversificata.

I 3 segni “fissati” con la forma fisica, secondo lo zodiaco. Quali sono?

Vergine

A loro non interessa assolutamente apparire in modo eccessivo, ma hanno una grande cura del proprio corpo semplicemente perchè…li fa sentire meglio. Sono dei perfezionisti e per questo sono estremamente rigidi anche dal punto di vista dell’alimentazione.

Leone

Differente la motivazione che spinge Leone ad avere un rapporto quasi ossessivo verso il proprio aspetto. Essendo un egocentrico il segno in questione non può che evidenziare una natura molto competitiva e votata all’apparenza. Superficiali? Probabilmente, ma meno di quanto si potrebbe pensare. Non è competitivo ma raramente è soddisfatto del proprio aspetto al 100%.

Scorpione

Quasi sorprendentemente c’è anche Scorpione, che non sembra realmente interessato alla forma fisica ma comprende rapidamente i vantaggi. Spesso inizia come “scettico”, essendo un profilo molto concreto, che preferisce essere che apparire…però viene a conoscenza dei vantaggi e dell’autostima che una cura verso il proprio aspetto può regalare e si dimostra estremameente attento.