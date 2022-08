Le piante sopratutto quelle “utili”, come quelle da frutto e quelle da arredamento, piacciono a tutti e l’incredibile diversità di specie vegetali permettono al giorno d’oggi di poter contare su una varietà di specie da “adottare” nella propria abitazione oppure sul proprio balcone o giardino. Fin da piccoli comprendiamo che le piante si sviluppano sopratutto tramite un sistema di radici, che sono indispensabili per trarre nutrimento dal terreno, e crescono a partire da un seme, ma non si tratta questo dell’unico modo per riprodursi da parte di numerose piante. Le talee infatti costituiscono una metodologia molto utilizzata per “replicare” le caratteristiche di una pianta semplicemente da un pezzo di ramo della pianta originale.

Cos’è la talea?

Il sistema della talea infatti prevede proprio questo concetto, ossia la riproduzione di una nuova pianta da un frammento di una già sviluppata. Si tratta di una pratica che viene largamente utilizzata ad esempio dai produttori di prodotti vinicoli, in quanto spesso c’è il concreto interesse di mantenere le caratteristiche di una specifica uva. La talea in tal senso è qualcosa di simile alla “clonazione“. Viene anche utilizzata per riprodurre piante erbacee ed arbusti delle varietà utilizzate per il giardino e per la coltivazione in vaso.

Talee di agosto: ecco le migliori da coltivare

Ad ogni periodo dell’anno corrisponde una determinata tipologia di piante. Tantissime infatti attecchiscono “meglio” in estate, e tra le varie specie spiccano le seguenti:

Berberis,

Buddleia,

Cotoneaster,

Erica,

Deutzia,

Prunus laurocerasus,

Hibiscus.

ortensie

rosmarino

santolina

falso gelsomino

ligustro

oleandro

pitosporo

mirto

osmanto

lavanda

Il procedimento è quasi uguale per ogni specie: si sceglie un ramo sufficientemente lungo e robusto (almeno 8 centimetri di lunghezza), al quale vanno rimosse le foglie eccezion fatta quelle sulle estremità. Il ramo ottenuto va interrato in un vaso pieno di torba e sabbia oppure terriccio generico, avendo cura di porre il vaso all’interno di un sottovaso colmo di acqua.