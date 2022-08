L’applicazione e la capacità di “rimboccarsi le maniche” definisce in maniera piuttosto netta le personalità, e non è un caso che proprio nei contesti lavorativi e in tutti quelli in cui siamo portati a dare dimostrazione di voglia di agire, i nodi vengono al pettine. Spesso è proprio nei contesti professionali che emergono le personalità che sembrano “allergiche” alla fatica fisica e mentale, ossia scansafatiche. Anche tra le donne esistono eccome i profili che sono noti per questa definizione, anche se tendenzialmente sono più difficili da “riscontrare” in modo chiaro rispetto al contesto maschile. Quali sono le donne che sono delle vere scansafatiche secondo lo zodiaco?

Le donne più scansafatiche secondo lo zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Gemelli

Sono sopratutto delle scansafatiche dal punto di vista dell’impegno mentale: nel corso della vita adottano tutta una serie di strategie e modi di fare per aggirare oppure ottimizzare le proprie azioni per spendere meno energie in assoluto. Ma è molto difficile vederle stressate perchè fanno proprio il minimo indispensabile, il “compitino”, come si suol dire.

Leone

Non prova neanche a dissimulare un impegno costante sia sul lavoro che tra le “mura amiche”. Leone non è il più pigro in assoluto ma è inevitabilmente portato al dolce far niente, quindi ogni volta che deve tenere impegnata la mente ed il corpo per perseguire qualche fine, fa un’enorme fatica.

Pesci

La donna Pesci non ama lavorare, ma sopratutto è particolarmente restia agli obblighi: paradossalmente da il meglio di se in contesti legati alla propria sfera personale che sono molto più “stancanti” ma sul lavoro anche un’azione che non richiede molte energie evidenzia l’indolenza tipica del segno.