La frivolezza contraddistingue un contesto estremamente diversificato di persone anche se molte di queste non accettano di buon grado questa definizione: essere frivoli è infatti una sorta di “difetto”, accomunabile alla superficialità ma che rappresenta qualcosa di sensibilmente diverso: un profilo caratteriale definibile frivolo sembra non prendere mai niente sul serio, al contrario sembra essere portato ad accettare tutto come molto “leggero”, quindi risultando a tratti decisamente gradevole ma anche molto irritante, sopratutto quando è il caso di “fare i seri” e i responsabili. Lo zodiaco definisce alcuni segni in particolare come molto, ma davvero molto frivoli. Quali sono questi segni?

Questi sono i segni sicuramente più frivoli secondo lo zodiaco. Li conosci?

Sagittario

Non possono essere scambiati per “sciocchi” in quanto sono profili caratteriali sicuramente molto concreti. Però hanno questa caratteristica di prendere tutto poco seriamente, sopratutto per volontà effettiva. Sagittario è una sorta di “santone” o “hippie”, caratteristica che lo porta a vivere in modo molto “leggero”…a volte troppo.

Leone

Sicuramente simpatico ed alla mano, ma spesso inopportuno nelle battute e negli scherzi. Non perchè eccessivi, ma sbaglia il contesto, in quanto è bravo a sdrammatizzare ma non sempre ci riesce. Leone prende seriamente nella vita realmente poche cose, per il resto la sua mente è corredata di tante piccole cose frivole.

Ariete

Ariete ha sempre la mente che va a mille all’ora, quindi per trovare un po’ di tranquillità è praticamente “obbligato” ad essere frivolo. Quando vuole infatti è molto “serio” ed orientato ad ottenere risultati, ma trova sempre il momento ed il caso di pensare a cose apparentemente poco importanti prese singolarmente ma che hanno una grande importanza per il segno.