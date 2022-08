Il concetto di vivacità riflette indubbiamente una condizione ed una preparazione caratteriale che mette in mostra una grande energia indifferentemente dalla situazione, manifestando una grande energia, che può essere evidenziata dalla comunicazione, dalle azioni ma anche dal modo di “porsi”. La vivacità è per molti una caratteristica che se tenuta un po’ a bada, costituisce un sintomo indubbiamente positivo del carattere. Quali sono secondo lo zodiaco i segni zodicali più vivaci dello zodiaco? Scopriamolo!

I 3 segni più vivaci ed attivi per lo zodiaco…li conosci? Sono questi!

Scorpione

Non tutti potrebbero essere d’accordo in quanto Scorpione è un segno pigro, apparentemente distaccato e fin troppo selettivo. Il concetto è proprio legato a quest’ultimo fattore in quanto Scorpione è estremamente attivo e portato all’azione nei contesti che considera compatibili. Nelle condizioni giuste diventa probabilmente il più vivace e positivo tra i segni zodiacali.

Gemelli

Differente il discorso per Gemelli è che è conosciuto per essere pieno di energia ma anche di non essere in grado di gestirla al 100 % in ogni situazione. Gemelli infatti deve essere opportunamente “regolato” da personalità più stabili e “mature” in quanto può essere indubbiamente un fattore positivo ma anche negativo, nelle condizioni sbagliate.

Toro

Basta poco per far interessare il segno del Toro ad una persona, un’idea, ed in generale ad un contesto. E’ un entusiasta ma inizialmente potrebbe dare un’impressione diversa. Se Toro appare distaccato e pigro, probabilmente è perchè non si sente a proprio agio, ma a lui basta poco per essere addirittura contagioso in quanto a vivacità.