Il concetto di coerenza non è solo legato alle azioni ma in generale anche al carattere, riferito all’umore. Infatti se esisono persone che sono incrollabili e che sono famose per essere sempre dello stesso umore, o quasi, il contesto sociale ci evidenzia molto più spesso persone che appartengono alla categoria dei mutevoli, degli incostanti assoluti. Cambiano continuamente atteeggiamento e umore e questo può spiazzare le persone che hanno intorno per vari motivi, sopratutto quando ciò accade in modo incontrollato. Secondo lo zodiaco i segni incostanti fanno parte di una categoria a parte, rappresentata dai seguenti.

Ecco i 3 segni più incostanti secondo lo zodiaco. i conosci?

Vergine

Apparentemente non c’entrano proprio con il conesto degli incostanti: i Vergine sono famosi per essere impassibili ed inflessibili perchè hanno un enorme controllo sulle loro azioni e reazioni, ma una volta conosciuti a sufficienza sono soliti tradirsi e manifestare un atteggiamento incoestante e mutevole sopratutto quando sono contraddetti.

Gemelli

Meno sorprese da parte di Gemelli che sono noti per essere dotati di una “doppia personalità” fin dall’infanzia. Anche se non ci sono “prove” che suppotano questa teoria, è vero che Gemelli si lascia molto, a tratti fin troppo, condizionare dalle persone che ha accanto. Basta una parola per renderlo “cangiante” dal punto di vista dell’umore.

Pesci

E’ mutevole ma non per propria volontà, in quanto Pesci tendenzialmente ambisce ad una posizione di “evidenza” nel contesto sociale e per farlo spesso “tradisce” la propria natura. Ma è mutevole sopratutto nei contesti che non conosce, cambiando sempre umore.