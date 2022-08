La dieta anti caldo esiste: ecco cosa mangiare per rinfrescare il corpo

Quest’anno l’estate è rovente e c’è bisogno di protezione dai vari problemi che si possono avere. Bisogna idratarsi principalmente e lo si può fare con l’acqua, ma anche con frutta e verdura. In particolare esiste una dieta anti caldo capace di aiutarti ad avere il fabbisogno nutrizionale idoneo a vivere il caldo.

E’ importante non saltare alcun pasto, anche se il caldo toglie appetito. Bisogna evitare di uscire e compiere lavori faticosi nelle ore centrali della giornata. Bisogna bere acqua e assumere sali minerali.

Dieta anti caldo e consigli

Il 60% del nostro corpo è composto dall’acqua, bisogna idratarsi e mantenere la giusta temperatura. Bere acqua durante i pasti facilita la digestione e accelera lo svuotamento dello stomaco.

Ricordiamo di non bere né acqua né altre bevande troppo fredde, anche se sono invitanti perché si possono avere congestioni. Un adulto deve reintegrare 2,5 litri di acqua al giorno, liquido che viene assunto anche attraverso i cibi, in particolare frutta e verdura, che ne contengono tra l’80 e il 90 per cento. Invece chi ha un’alimentazione ricca di proteine (carne, uova, ecc.) dovrebbe, però, bere anche di più per facilitare l’eliminazione delle scorie azotate.

Un altro nostro alleato è il potassio, un minerale essenziale che si trova principalmente nel fluido intercellulare e costituisce il 5% del contenuto dei minerali presenti nell’organismo:

stimola l’azione delle reni

elimina le scorie

regolarizza dell’attività neuromuscolare e normalizza il battito cardiaco

riduce la pressione nel sangue

Inoltre questo minerale è un coadiuvante per chi suda molto e per chi fa uso di diuretici. La carenza di potassio si manifesta con una rapida affaticabilità, con una ridotta capacità di reazione e crampi muscolari. Bisogna però prestare attenzione perché aumenta la pressione, quindi con gli integratori non bisogna esagerare.

In estate la natura aiuta a reintegrare in modo naturale la dose necessaria al nostro organismo.

Ecco cosa mangiare: