La lingua italiana è ricca di termini che nascono per avere un significato, ma questo può evolversi e conferire un nuovo significato alla parola stessa. Il termine spartano identifica la popolazione di una particolare regione della Grecia che nell’antichità ha sviluppato una elite militare estremamente efficiente anche a discapito dello sviluppo delle arti. Una persona spartana oggi definisce proprio l’efficienza ma anche l’austerità e la semplicità, quindi risulta calzante per coloro che non hanno bisogno di altro se non lo stretto indispensabile. Quali sono i segni più spartani secondo lo zodiaco?

Conosci i 3 segni più spartani secondo lo zodiaco? Eccoli!

Capricorno

Spartani dalla nascita, i Capricorno sono probabilmente i segni più efficienti in senso generale perchè riescono a concentrarsi al massimo sui propri obiettivi e sono anche molto competitivi. Ogni fonte di distrazione viene concepita spesso come una “perdita di tempo” se non addirittura un ostacolo. Solo in compagnia riescono a lasciarsi andare un minimo.

Vergine

E’ uno spartano sopratutto nei concetti in quanto pur restando un amante del bello, odia le frivolezze e sopratutto le manifestazioni di sfarzo che non costituiscono il proprio standard di eleganza, anche estetica. Vergine è un profilo adattivo ma che preferisce essere piuttosto che apparire.

Bilancia

Bilancia ha bisogno di poco per rendere molto: si tratta di una personalità estremamente produttiva, che riesce ad “estraniarsi” e vivere nel proprio “mondo” quando le condizioni lo rendono consigliabile. Non ha la minima intenzione di apparire senza essere. Trattandosi di un segno ingegnoso e razionale, a lui basta lo stretto necessario.