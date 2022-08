Spesso si sente dire che le donne hanno tendenzialmente una “marcia” in più sotto vari aspetti, come quello legato alla fiducia ed alla percettività, entrambe forme di sensibilità. Anche se non sono tutte uguali, le personalità femminili spesso sono effettivamente in grado di percepire alcuni dettagli unici nei coonfronti del contesto che conoscono, e per questo è difficile ingannarle. In particolare questa operazione risulta particolarmente difficile nei confronti delle donne più sospettose, coloro che non si fidano delle apparenze e che anche in ambito sentimentale pur non essendo per forza gelosissime, sono pronte a dubitare di tutto e tutti. Secondo lo zodiaco le seguenti sono le donne più sospettose di tutte!

Le donne più sospettose dello zodiaco, le conosci? Difficile ingannarle!

Capricorno

A proposito di personalità non gelose, le Capricorno non ne fanno parte, in quanto sono estremamente gelose in modo evidente. Il sospetto costituisce un modo di essere che non può prescindere dal grado di fiducia della Capricorno che prova a fugare ogni dubbio in maniera immediata.

Bilancia

Grandi osservatrici, sono abili a percepire dettagli che spesso sfuggono agli altri, e pur non essendo “paranoiche” sono sempre pronte a sospettare di un eventuale cattivo esito di una situazione. In amore sono delle “detective” e non stanno a sentire ragioni quando hanno qualche uboon motivo per essere sospettose.

Acquario

Passionali, affettuose ma anche molto “appiccicose” e sospettose. In amore, come in famiglia, devono avere sempre il controllo o comunque l’idea di essere a conoscenza di ogni dettagli che possa riguardare la loro vita. Acquario “ascolta” i fatti, e non le parole.