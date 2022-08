Umidità: ecco cosa succede quando si attacca alle ossa

Il clima agisce sulle ossa e sui muscoli e provoca dolori. Sin dall’antichità, l’uomo percepisce l’umidità come qualcosa di nocivo, che reca danni alle ossa. Scopriamo perché e cosa fare per limitare i danni.

Le persone con un età avanzata oppure chi ha subito determinati interventi lo sa: riesce a percepire il cattivo tempo sempre con qualche ora in anticipo, perché avverte l’umidità sulle ossa.

L’Umidità, basse temperature e clima piovoso possono determinare in molte persone l’insorgere di problematiche legate a patologie particolari come l’artrosi e l’artrite. Scopriamo cosa sono.

Artrosi e artrite a causa dell’umidità

Ci sono alcuni dolori chiamati “reumatismi”, ossia patologie caratterizzate dall’infiammazione di articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli e che in alcuni casi possono coinvolgere anche altri organi. Se non diagnosticate e curate precocemente possono portare alla perdita di funzionalità delle strutture infiammate.

L’artrosi interessa le strutture articolari dell’essere umano a cominciare dai 40 anni di età. Le articolazioni che soffrono a causa dell’artrosi sono quelle più soggette a sovraccarico od usura, come la parte bassa della colonna vertebrale, le ginocchia, l’anca o le mani.

L’artrite, invece, è una patologia infiammatoria che può coinvolgere tutte le articolazioni (ma prevalentemente le più piccole come mani, polsi e caviglie) in persone, soprattutto donne, di tutte le età e che si manifestano con episodi acuti in un decorso cronico.

Come salvaguardarsi?