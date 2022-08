Il colesterolo, per chi non lo sapesse, è un grasso che troviamo nel sangue che viene in gran parte generato dall’organismo, mentre in più piccola parte viene inserito tramite la dieta.

Mentre, in misure fisiologiche, il colesterolo è implicato in diversi processi importantissimi per il corretto meccanismo dell’organismo, quando è presente in quantità sproporzionata rappresenta uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache.

Il colesterolo in abbondanza, difatti, tende a posarsi sulle pareti delle arterie, causando la formazione di lesioni che le condensano e le irrigidiscono. Tale processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel tempo alla formazione di placche vere e proprie, che ostacolano o bloccano del tutto il flusso sanguigno, con consequenziali rischi a carico del sistema cardiovascolare. Diverse condizioni sono legate all’aumento di un colesterolo alto. Tra queste si possono catalogare: sovrappeso, obesità, un’alimentazione non sana, l’abitudine al fumo, che a lungo termine danneggia i vasi sanguigni e velocizza il processo di indurimento delle arterie, e la carenza di attività fisica.

Diverse malattie metaboliche, come il diabete, sono quasi sempre associate a ipercolesterolemia. Diversi individui sono invece geneticamente predisposti a sviluppare l’ipercolesterolemia: è una condizione nota come “ipercolesterolemia ereditaria o familiare” ed è legata ad una serie di mutazioni genetiche. Vediamo cosa possiamo mangiare per far calare i livelli di colesterolo nel sangue.

Colesterolo alle stelle: ecco cosa mangiare per farlo abbassare subito

Iniziamo con la verdura. Tutta la verdura è in grado di operarepositivamente nei confronti dell’assorbimento dei grassi intestinali, ad esempio diminuendo l’impatto dell’eventuale consumo di carne, ma se volessimo citare le più efficaci potremmo parlare di carote, melanzane e okra, tutte buone fonti di pectina come le mele, o anche i broccoli che beneficiano tra l’altro di un discreto contenuto di fitosteroli.

Infine i cereali integrali dovrebbero raffigurare la prima fonte di calorie di una dieta sana, ma l’avena raffigura probabilmente la scelta migliore quando si parla di colesterolo, grazie all’innalzata presenza di fibra solubile in grado di apportare, in particolare in forma di preziosi beta-glucani. Molto buoni sono anche la frutta, l’avena, il pesce, i legumi e l’olio d’oliva.

Ecco dunque elencati i migliori cibi da consumare per seguire un regime alimentare sano e che ci permetta di abbassare il colesterolo.