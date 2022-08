Il concetto di persuasione rappresenta un comportamento, generalmente sviluppato intenzionalmente, che mira ad ottenere la fiducia di un’altra persona, così da portarla a “fidarsi” del persuasore, in genere per ottenere un vantaggio o un fine, non necessariamente “negativo”. La persuasione divide i giudizi, tra chi la considera alla stregua di una manipolazione e invece chi considera i segni persuasivi come “molto bravi a farsi volere bene”. Secondo lo zodiaco infatti alcune personalità di questo tipo sono assolutamente “collegabili” a questo profilo caratteriale, e tra gli uomini esistono secondo l’oroscopo diversi uomini molto persuasivi.

Ecco gli uomini più persuasivi secondo lo zodiaco. Conosci i segni?

Capricorno

Non è un “fine manipolatore” ma riesce ad essere molto persuasivo con la costanza. La coerenza dell’uomo Capricorno che è anche molto trasparenze, serve a mettere subito le cose in chiaro: è un profilo che molto chiaramente fa capire dove vuole andare a parare, ma è bravo ad “addolcire la pillola”.

Cancro

Persuasivo ma diverso rispetto al Capricorno, risulta essere l’uomo Cancro che spesso è molto più sottile e portato ad operare di nascosto, tra le righe ed ottenere quindi “risultati” attraverso un’opera non del tutto onesta. Cancro è molto “politico” da questo punto di vista.

Ariete

Differente il modus operandi dell’Ariete, che segue il ragionamento “se voglio qualcosa, devo capire come ottenerlo” e non è una personalità strategica, quindi la sua opera di persuasione è indubbiamente “egocentrica” ma anche molto logica, merito di un profondo “addestramento”, che rende le azioni dell’uomo Ariete difficili da contrastare dal punto di vista logico.