Monza Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in streaming e tv

Si appresta ad iniziare anche il campionato di Monza e Torino, compagini e società dalla storia molto differente e dagli obiettivi altrettanto diversi, ma entrambe accomunate da una voglia di far bene. I brianzoli si apprestano ad esordire nel massimo campionato italiano, dopo la promozione ottenuta attraverso la vittoria dei playoff la scorsa stagione, e tra quelle neopromosse, la squadra del Monza è sicuramente quella più ambiziosa. Di contro il Torino vorrà riconfermare i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, seppur a fronte di un mercato che ha visto la cessione di nomi importanti come Mandragora, Belotti e Bremer. La sfida tra Monza e Torino si disputerà presso l’impianto U-Power Stadium, alle ore 20.45 di sabato 13 agosto 2022.

Monza Torino: formazioni ufficiali

Formazione rivoluzionata rispetto allo scorso anno per Stroppa: il Monza ha, almeno nelle intenzioni, la volontà di stabilirsi nella zona centrale della classifica, e l’acquisto di giocatori scafati per la categoria come Caprari, Ranocchia, Pessina, Cragno Sensi e Petagna sono un segnale importante. Il Torino ha comunque mantenuto l’ossatura della formazione dello scorso anno, al netto delle cessioni.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. All.: Stroppa. A disposizione: Di Gregorio, Pedro Pereira, Antov, Donati, Caldirola, Marrone, F. Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Molina, Vignato, Mota Carvalho. Indisponibili: Pessina. Squalificati: Lamanna, Machin. Diffidati: –

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria. All.: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Lazaro, Linetty, Segre, Pellegri, Ilkhan, Vlasic, Miranchuk. Indisponibili: Vojvoda, Zima. Squalificati: Buongiorno. Diffidati: –

ARBITRO: Mariani

Guardalinee: Liberti-Rossi C.

Quarto uomo: Camplone

Var: Maggioni

Avar: Baccini

Monza Torino: dove vederla in streaming e tv

Esclusiva di visione per gli abbonati DAZN che potranno contare sull’esclusiva completa per le partite del campionato di Serie A. Il match sarà visibile attraverso l’app ufficiale disponibile per tutti i dispositivi più conosciuti, a partire dalle smart tv fino alle console di gioco.