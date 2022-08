Alcune terminologie molto simboliche e piuttosto dettagliate sono riuscite ad entrare a far parte dell’immaginario comune, come la definizione testa tra le nuvole che indica una persona apparentemente svagata, spesso assorta nei pensieri, ma in modo tendenzialmente spensierato e sconnesso dal mondo. Idealmente siamo abituati a percepire i sognatori come delle persone con la testa tra le nuvole ma non necessariamente è così. Le cose sono più complesse, come evidenzia l’oroscopo che ci rivela quali sono i segni che non sono conosciuti per essere i più ligi ed attenti, anzi sono famosi per avere la testa tra le nuvole.

Ecco i segni con “la testa tra le nuvole”. Quali sono?

Scorpione

E’ un segno criptico che riesce in quasi tutti i casi a mantenere una certa forma di attenzione in relazione al mondo che lo circonda. Ma la mente dello Scorpione non è mai ferma ed a fronte di dilemmi, situazione che evidenziano quanto a volte risulti essere assente.

Cancro

Sbadato, spesso poco attento ma estremamente sensibile, il Cancro ha bisogno di un bel po’ di concentrazione per non apparire effettivamente svagato e con la testa tra le nuvole. Perchè non si ferma ad un ragionamento semplice, ma la sua indole deve “vagare” e cercare altri significati.

Gemelli

Apparentemente è “solo” incoerente, ma non c’è niente di “strategico” dietro questo comportamento. Gemelli è esattamente come appare, una personalità che realmente ha così tanti pensieri per la testa che dimentica tutto ma lo fa in modo completamente incontrollato, pur essendo consapevole.