Juventus Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

La Juventus inizierà il proprio campionato di Serie A 2022/23 tra le “mura amiche”, nella sfida seriale che si disputerà lunedì 15 giugno 2022 alle 20.45 presso l’Allianz Stadium contro il Sassuolo. E’ una Juventus che pur non essendo in rifondazione ha deciso di puntellare la difesa ed il centrocampo soprauttto, con il ritorno di Pogba, gli acquisti di Di Maria e Bremer pr la difesa, oltre al recente approdo di Kostic. Il Sassuolo sta attraversando una fase di cambiamento in attacco avendo venduto Scamacca in Inghilterra, ed acquistando Pinamonti, mentre Raspadori appare in uscita, in particolare in orbita Napoli, anche se ha comunque giocato la sfida di Coppa Italia che ha visto i neroverdi uscire dalla competizione contro il Modena.

Juventus Sassuolo: probabili formazioni

Formazione speculare per le due compagini ma solo sulla carta: la Juventus giocherà fin dal principio con i nuovi Bremer e Di Maria, anche se dovrà fare a meno di Szczesny per infortunio tra i pali.

Sassuolo che potrebbe non schierare Raspadori, anche se attualmente resta il papabile per la formazione finale.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. All.: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Kostic, De Sciglio, McKennie, Barbieri, Miretti, Rovella, Da Graca, Soulé. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot. Diffidati: –

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Frattesi, Harroui; Berardi, Pinamonti Ceide. All.: Dionisi. A disposizione: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Thorstvedt, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Raspadori, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Pegolo, Toljan. Squalificati: Maxime Lopez. Diffidati: –

ARBITRO: Rapuano

Guardalinee: Di Vuolo-Di Gioia

Quarto uomo: Giua

Var: Guida

Avar: Muto

Juventus Sassuolo: dove vederla in streaming e tv

Esclusiva DAZN per il match che sarà visibile esclusivamente attraverso il servizio di streaming fruibile attraverso l’app ufficiale, disponibile per tutti i dispositivi più utilizzati e conosciuti.