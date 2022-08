I gelsi sono delle piante native dell’Asia, fanno parte della famiglia delle Moraceae, che enumera anche il fico e l’albero del pane, oltre che le specie “alberganti” il baco da seta come la Maclura e lo stesso Morus alba.

Ora che l’estate è giunta, e gli alberi di gelso sono in fiore, è possibile avere a disposizione le bacche, molto simili, peraltro, alle more, che si contraddistinguono per il loro colore solitamente candido, ma mutevole anche verso i toni scuri del rosso e del nero. 100 grammi di gelso bianco arrecano all’organismo 43 calorie, un quantitativo in media con gli altri frutti di bosco.

Le bacche comprendono buonissime misure di vitamina C, beta-caroteni, acidi malico e citrico e resveratrolo, ma elevato è specialmente l’apporto di ferro, con 185 milligrammi, un livello di gran lunga superiore rispetto alla maggior parte dei frutti coltivati nel nostro paese.

Ottimi anche i livelli di zinco, potassio, calcio e magnesio, che partecipano in vari modi ad apportare effetti benefici per l’organismo. Uno dei benefici più considerevoli del gelso bianco è donato dalla presenza di resveratrolo: tale componente, infatti, opera da regolatore cellulare e coadiuvante della funzionalità cardiovascolare, ed è dunque un alleato importantissimo per guerreggiare l’insorgenza del cancro e di malattie al cuore. Le vitamine e i sali minerali aiutano a migliorare l’aspetto della pelle, in particolare Vitamina C e beta-carotene, oltre che a regolamentare i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue e impedire gli effetti del diabete. Il gelso, perfino, è consigliato anche nei soggetti con rischio di alopecia, nel processodelle sintomatologie influenzali e degli episodi diarroici, nelle emicranie e nelle vertigini.

Nessuno lo sa, ma ecco quanti gelsi andrebbero mangiati al giorno

Per quanto riguarda le dosi giornaliere di gelsi, 40gr è la misura consigliata per avere uno stile di vita equilibrato e specialmente sano. A sostenerlo, uno studio presentato sulla nota rivista medica New England Journal of Medicine che ha dimostrato come un consumo usuale di 40 grammi di frutta disidratata al giorno abbia la capacità di portare ad un prolungamento della vita media.

Lo studio si è basato su un campione abbastanza ampio di persone che erano soliti impiegarequotidianamente la frutta disidratata ed è sorto che chi ne consumava le porzioni corrette, come minimo sette volte alla settimana, avrebbe avuto una diminuzione del rischio di sviluppare certe patologie di almeno il 20%. Ecco dunque spiegato quante dosi di gelsi consumare al giorno.