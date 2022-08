Generalmente sono le personalità più espansive, ed “aperte” a raccogliere consensi anche perchè un attegiamento “aperto” ed attivo dimostra anche seppur superficialmente una “onestà” comportamentale di fondo, anche se non è sempre così. Dividono i giudizi invece i profili caratteriali che al contrario non dimostrano questa forma di “esuberanza”, ma che al contrario sono decisamente passivi e possono risultare anche “sospetti”, in quanto poco chiari nel loro comportamento. Ma questa passività può essere causata da vari profili caratteriali, ecco i segni passivi per eccellenza secondo lo zodiaco.

Questi sono i segni “passivi” per eccellenza. Sai quali sono?

Toro

Non sono “strategici” ma amano agire senza particolari proclami, sopratutto quando si tratta di mettere bocca sull’operato altrui. Ma lo fanno quasi sempre in modo molto discreto, quasi invisibile ma questa caratteristica può venire considerata come un tratto negativo, segno di poca onestà e trasparenza. Toro in realtà è un segno “onesto” ma quasi mai si espone.

Bilancia

Bilancia invece può effettivamente essere considerato alla stregua di un manipolatore. Chi lo conosce, sa bene che meno si fa notare, e più sta agendo sotto traccia, in quanto è una personalità che può tranquillamente trovarsi a proprio agio in contesti non propri. “Esteticamente” Bilancia si evidenzia poco ma fa molto “sotto traccia”.

Cancro

E’ un profilo riservato, già abbastanza impegnato a gestire la propria vita personale, quindi quando si trova ad avere a che fare con contesti differenti da quello proprio, tendono ad isolarsi ed apparire poco interessati. Non c’è strategia, almeno nella maggior parte dei casi, in questo comportaento.