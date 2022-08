Ecco come abbassare la glicemia con questi 6 cibi

La glicemia alta è una condizione patologica pre-diabete che può provocare squilibri della salute. Ma sapevi che puoi abbassare la glicemia con questi 6 cibi?

Un cattivo stile di vita, stress e alte patologie non aiutano sicuramente per abbassare la glicemia, ci sono dei cibi specifici che puoi mangiare, soprattutto in estate per migliorare la soluzione.

Frutti come cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, canditi e frutta sciroppata sono quelli che generalmente vengono sconsigliati alle persone che soffrono di diabete; da evitare anche yogurt alla frutta e succhi industriali. Questi contengono molto più zucchero e non fanno altro che aumentare la glicemia.

Sintomi della glicemia alta

necessità di bere frequentemente: quando si ha un picco glicemico si ha la gola secca e necessità di bere

visione offuscata: come il diabete distrugge la salute degli occhi, anche l’iperglicemia va a danneggiare la vista

sensazione di stanchezza: glicemia più caldo non vanno assolutamente d’accordo, perciò potresti avvertire maggior sensazione di stanchezza sorpattutto dopo i pasti.

necessità di urinare più frequentemente del solito, in particolare di notte (poliuria)

perdita di peso inspiegabile.

mal di testa

nausea e vomito

Abbassare la glicemia con questi 6 cibi

Una dieta perfetta per ostacolare la glicemia alta è quella fatta di frutta e verdure. Ecco cosa mangiare:

Spinaci : ottimi per abbassare la glicemia perché ipocalorici e con un basso indice glicemico.

: ottimi per abbassare la glicemia perché ipocalorici e con un basso indice glicemico. Frutta fresca di stagione, che comprende zuccheri naturali come mele, pere, arance e fragole, nespole, albicocche, pesche e lamponi. Ma non esagerare

Cereali integrali che contengono molte fibre e hanno un basso indice glicemico

che contengono molte fibre e hanno un basso indice glicemico Avena: ottima fonte di fibre e proteina capace di abbassare la glicemia

ottima fonte di fibre e proteina capace di abbassare la glicemia Spezie: aiutano il metabolismo basale e sono ipocaloriche; diversi studi, ne hanno provato i benefici su glicemia, peso e pressione. Potente ipoglicemizzante e ipotensivo, la spezia in questione è stata somministrata per 12 settimane, in dosi di 2 grammi al giorno, a 58 individui di entrambi i sessi, affetti da diabete. La ricerca, condotta in Inghilterra, ha così rilevato una consistente riduzione dei livelli di glucosio a digiuno, e l’abbassamento, entro la norma, di pressione diastolica e sistolica, indice di massa corporea e girovita;

aiutano il metabolismo basale e sono ipocaloriche; diversi studi, ne hanno provato i benefici su glicemia, peso e pressione. Potente ipoglicemizzante e ipotensivo, la spezia in questione è stata somministrata per 12 settimane, in dosi di 2 grammi al giorno, a 58 individui di entrambi i sessi, affetti da diabete. La ricerca, condotta in Inghilterra, ha così rilevato una consistente riduzione dei livelli di glucosio a digiuno, e l’abbassamento, entro la norma, di pressione diastolica e sistolica, indice di massa corporea e girovita; Legumi: ottima fonte di proteine, fortificano il cuore e sono ottimi alleati per il diabete.

In genere devi prediligere alimenti ipocalorici, con tante vitamine e con pochi zuccheri.