Il concetto di dolcezza è molto vasto e variegato, e solitamente definisce una bontà d’animo che può essere evidenziata nei comportamenti come la generosità e la bontà d’animo, ma evidenzia anche una sorta di duttilità caratteriale verso il “buono” ed è solitamente dotato di un senso morale the propende per la dolcezza. E’ difficile vedere un profilo docile manifestare intolleranza, freddezza e indifferenza, al contrario sarà sempre molto “morbido” e pronto ad approcciarsi in maniera positiva verso gli altri. Quali sono i segni docili per lo zodiaco?

Ecco i segni più docili secondo lo zodiaco. Li conosci?

Cancro

Educato ma non solo, Cancro è una personalità fortemente portata ad essere caritatevole e disponibile al punto che non comprende chi non si comporta nello stesso modo. Non tollera l’indifferenza e sopratutto non invidia chi si macchia di comportamenti poco “belli”, per così dire. E’ anche difficile che “odi” qualcuno.

Pesci

E’ così docile che a volte sembra arrendevole, e anche se è naturalmente dotato di un carattere forte, spesso preferisce non esporsi e non reagire anche se ha fondamentalmente ragione. Solo se offeso profondamente oppure messo in ridicolo Pesci perde appena un po’ di questa dolcezza.

Sagittario

E’ dolce con chi realmente gli trasmette sensazioni buone, ma in generale è difficile vedere un Sagittario che si espone in modo rude, sbrigativo e fastidioso. E’ fortemente convinto che con le buone maniere e l’educazione ogni concetto può essere reso ancora più valido Personalità poliedrica ma sempre portata ad apparire gentile e dolce.