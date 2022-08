Tra le regine più famose della storia, sicuramente troviamo la regina Elisabetta II, che oltre ad essere la sovrana del Regno Unito è anche quella del Commonwealth cioè l’insieme di più di 50 stati. Nel corso dei suoi molti anni al trono, ha avuto tantissime coniature di sterline commemorative. La sterlina d’oro é anche conosciuta come Sovereign ed èprodotta dalla Royal Mint.

Da anni ormai, su questa moneta si raffigura il sovrano in carica durante l’anno in cui viene coniata. Il primo sovrano ad avere la sterlina “dedicata” fu Enrico VII, però era diversa da quelle moderne. Sul rovescio era rappresentato lo stemma reale, invece della raffigurazione che si usa oggi di San Giorgio che uccide il drago.

Quanto vale la sterlina di Elisabetta II? La risposta sconvolge tutti

Come abbiamo già detto, la regina ha avuto molti ritratti diversi sulle sterline, ma quella più rara è quella del 1953, anno in cui la regina fu incoronata. Di questa sterlina vennero fatte sono 3 o 4 copie come moneta di prova. Ovviamente furono state fatte anche le mezze e le doppie sterline.

Due di queste sterline sono tutt’ora conservate nella sede museale della Zecca Reale e presso il British Museum. Mentre la terza moneta si trovava nel museo gallese ma poi fu venduta ad un’asta il 19 maggio 2015.

Il valore di questa moneta è cambiato negli anni. Infatti all’inizio vale 250 mila dollari ma poi fu abbassato a 200 mila. C’è da dire però che fu acquistata a 300 mila dollari, circa 385 mila euro.

La sterlina venduta all’asta è l’unica che si trova in mano a dei privati. C’è da dire però, come abbiamo già detto, che probabilmente ne dovrebbe esistere anche un’altra, ma di quest’ultima non si sa niente.

Quindi chi si ritrova questa moneta in casa, magari di una vecchia zia, diventerebbe molto ricco se la vendesse. Ovviamente, c’è anche chi la terrebbe per ricordo, dato che ci possono essere tanti significati dietro ad una moneta, non solo il suo valore monetario.