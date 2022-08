Il concetto di “spigliato” e associabile alla leggerezza ed alla disinvoltura del comportamento che alcune personalità in particolare evidenziano in modo molto naturale. Spesso questi profili riescono a mettere da parte l’insicurezza e la timidezza manifestando anche i propri difetti senza averne timore o vergogna, e non a caso si tratta di persone che naturalmente mettono a proprio agio le persone suscitando una simpatia “a pelle” in molte persone. Tra le personalità femminili spiccano sopratutto alcune donne, che soono famose per essere spigliate e gradevoli. Quali sono?

Le donne più spigliate secondo lo zodiaco! Le conosci?

Leone

La donna Leone comprende appieno qual è il proprio posto nel mondo. Non è così sicura delle proprie azioni ma l’idea che da è invece proprio di una personalità in pieno controllo, al punto che non ha paura di fare gaffes, che considera parte del proprio carattere. Appare spontanea e naturale, ed è per questo apprezzata da tutti.

Toro

Sulle prime può apparire un po’ “fredda” o eccessivamente impostata, ma rapidamente la Toro si dimostra per quello che è, una donna affidabile e una grande ascoltatrice ma anche una persona che sa esattamente ciò che vuole in ogni situazione. E’ molto brava a mantenere un umore stabile, senza per questo apparire forzosa e artificiosa.

Scorpione

Sicura di se ma non assolutamente competitiva, la Scorpione divide i giudizi e ragionevolmente non può stare simpatica a tutti. Questo perchè è un segno che non prova mai a sembrare quello che non è. Anche chi non la apprezza non può che confermare un’impressione molto genuina e per niente “finta” da parte della Scorpione.