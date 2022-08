Il termine distaccato identifica in modo generico un atteggiamento poco incline al contatto, che sia questo fisico o emotivo. Ma non indica necessariamente una personalità fredda o astiosa nei confronti degli altri, quanto una metodologia anche può trovare numerose motivazioni. Un distaccato può esserlo per insicurezza, ma anche per una forma di disagio interiore oppure per incapacità di relazionarsi con gli altri. Ma non tutti sono uguali, ecco quali sono le persone notoriamente conosciute per essere distaccate, secondo lo zodiaco.

Le persone più distaccate dello zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Capricorno

Capricorno non è un “freddo” per eccellenza ma l’impressione che da è esattamente questa. Si tratta di una personalità non nota per essere gioviale, soprattutto nelle prime battute, e questo si evidenzia sopratutto in contesti specifici, sopratutto perchè è sempre un po’ insicuro e per evitare di evidenziare questa peculiarità, il sistema difensivo più utilizzato del segno è proprio apparire distaccati.

Toro

Distaccato a “giorni alterni”. Anche per Toro vale il discorso di risultare distaccati, quasi freddi sopratutto quando si sente vulnerabile. Ma non “viene meno” improvvisamente, il suo distacco è graduale e quindi fa “meno rumore”. Ma tutto dipende dal contesto, Toro infatti è un segno generoso e disponibile.

Scorpione

Distaccato perchè selettivo, quindi spesso fin dal principio. Questo permette ai nati sotto questo segno di manifestare una caratteristica aura di “mistero” nei loro confronti, che permane anche per molto tempo. Ciò è possibile sopratutto perchè l’aspetto distaccato dello Scorpione non è mai forzato e molto nataurale. C’è bisogno di tempo per entrare nelle sue grazie.