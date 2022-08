Sono molte le parole in italiano che assumono un significato particolare e “poliedrico” a seconda del contesto dove sono inserite. La parola sprezzante indica generalmente un’ atteggiamento poco rispettoso e una noncuranza di qualcosa o di qualcuno, ma può riguardare anche un concetto o un’idea. Una persona sprezzante del pericolo è considerata coraggiosa, ma una che lo è in modo generico da generalmente l’impressione di non voler ascoltare le opinioni altrui, risutalndo quindi poco gradevole. Di persone così ne esistono molte, ma sarebbe ingiusto banalizzare il tutto. Ecco perchè i segni più sprezzanti meritano una disamina a parte.

Questi sono i segni più sprezzanti secondo lo zodiaco. Attenzione a loro!

Acquario

E’ lo sprezzante inconsapevole o quasi, perchè sta veramente “poco a sentire” sopratutto quando si sta per avventurare in situazioni dalle quali non ne uscirà bene. Acquario non fa neanche finta di ascoltare, semplicemente agisce di testa sua e questo solitamente non è un buon segno. Il problema è che considera le proeccupazioni altrui eccessive o inutili.

Leone

Vorrebbe fare il coraggioso ma escludendo le opinioni altrui e considerando inopportuni gli avvisi e le considerazioni spesso fa la figura dell’immaturo quando la realtà lo colpisce come una secchiata di acqua gelata. E’ sprezzante soprattutto prima ma anche dopo, visto che in caso di prooblemi minimizza al massimo.

Scorpione

Deve fare sempre di testa sua, e qualsiasi idea differente dalla loro pur non venendo scartata a pie pari, solitamente viene considerata in maniera superficiale. Scorpione a volte fa il gradasso, sopratutto quando un contesto glie lo permette ma finisce per pentirsene spesso.