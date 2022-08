Alcune personalità si riconoscono subito, altre per distinguersi necessitano evidenziare particolari comportamenti, che diventano spesso il tratto distintivo di una determinata persona. Gl individui poliedrici sono coloro che spesso sono identificati come versatili ma in realtà il termine identifica numerose qualità e “aspetti” nel carattere, riuscendo quindi a trovarsi a proprio agio in numerose situazioni anche molto differenti le une dalle altre. Ciò risulta spesso essere una tratto tipico di una forma di intelligenza ma secondo lo zodiaco anche alcuni segni sono più tendenti ad essere poliedrici. Quali sono?

Ecco i segni poliedrici secondo lo zodiaco. Cosa significa, e quali sono?

Bilancia

Bilancia ha una grande capacità adattiva, ed è un grande ascoltatore. Spesso inoltre riesce ad evidenziare capacità di ottimizzazione ed è un ottimo osservatore. Non crede nel talento, in quanto preferisce applicarsi al massimo e in molti casi riesce a far bene anche senza una predisposizione particolare.

Vergine

Un segno “tosto” e difficile da inquadrare all’inizio ma predisposto in particolare nei contesti logici e scientifici. Vergine riesce a tenere separati i vari settori di competenza e rimanere molto concentrato su ogni cosa, ecco perchè è un segno poliedrico, senza neanche troppe difficoltà.

Scorpione

Scorpione è un segno che condivide con Vergine una certa rigidità iniziale, e non fa proclami quando deve affrontare un problema. Però ha una mente fertile e molto capace, oltre ad essere dotato di uno spiccato spirito ingegnoso, Scorpione non sarà mai un segno superficiale quanto piuttosto uno che sarà portato ad applicarsi in molti contesti, anche contemporaneamente.