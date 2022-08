Se hai la glicemia in estate prova a mangiare questi cibi

La glicemia alta è una condizione patologica pre-diabete che può provocare squilibri della salute. Come il diabete, essa si cura a tavola. La glicemia in estate è un problema in più, ecco cosa puoi mangiare e cosa devi assolutamente evitare.

Un cattivo stile di vita, stress e alte patologie non aiutano sicuramente per abbassare la glicemia, ci sono dei cibi specifici che puoi mangiare, soprattutto in estate per migliorare la soluzione.

Frutti come cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, canditi e frutta sciroppata sono quelli che generalmente vengono sconsigliati alle persone che soffrono di diabete; da evitare anche yogurt alla frutta e succhi industriali. Questi contengono molto più zucchero e non fanno altro che aumentare la glicemia.

Sintomi della glicemia in estate

necessità di bere frequentemente: quando si ha un picco glicemico si ha la gola secca e necessità di bere

visione offuscata: come il diabete distrugge la salute degli occhi, anche l’iperglicemia va a danneggiare la vista

sensazione di stanchezza: glicemia più caldo non vanno assolutamente d’accordo, perciò potresti avvertire maggior sensazione di stanchezza sorpattutto dopo i pasti.

necessità di urinare più frequentemente del solito, in particolare di notte (poliuria)

perdita di peso inspiegabile.

mal di testa

nausea e vomito

Prova a mangiare questi cibi contro la glicemia alta:

basso indice glicemico, come frutta poco zuccherata, legumi interi, cereali integrali arricchiti con fibre solubili

poche calorie: ortaggi come lattuga, finocchi, zucchine, radicchio

fonti di Omega 3 (aringhe, sarde, sgombro, olio di soia, semi di lino)

frutta come kiwi, ciliegie e nespole

proteine (fiocchi di latte, merluzzo, petto di pollo, ricotta magra, uova).

Assumere vitamina A, vitamina C e Vitamina E

i grassi come olio d’oliva sono consigliati in dosi moderale. Essi tengono sotto controllo eventuali picchi glicemici.

Vino rosso ogni tanto

A tavola, è bene poi limitare o evitare: