Quella dei pavimenti è la pulizia per eccellenza. Sfortunatamente però sciacquare il pavimento non è così banale come potrebbe apparire. I materiali con cui sono fabbricati sono vari, ognuno ridomanda prodotti ed attrezzi diversi, il rischio utilizzando tecniche errate è quello di non pulire a dovere, lasciando macchie ed aloni o ancora peggio quello di danneggiare lo stesso pavimento.

Pavimenti delicati? Ecco come pulirli senza rovinarli o macchiarli.

Indipendentemente da quale sia il materiale sul quale opereremo, una buona pulizia del pavimento deve cominciare da una passata con scopa ed aspirapolvere. Se si balza tale fase, anche se il pavimento appare pulito, è molto probabile che a prescindere dalla cura che presteremo a fine lavaggio il pavimento mostrerà degli antiestetici aloni. Solo dopo aver rimosso tutti i resti da terra possiamo passare alla pulizia distinta per il nostro tipo di pavimento.

Il pavimento in ceramica, diffusissimo, presenta un pro ed un contro: il pro è che è tanto semplice da lavare. Il contro è che è anche molto semplice da rovinare se non si presta attenzione o si utilizzano strumenti non adeguati, difatti è considerato un pavimento delicato. È importante quindi non usare agenti bellicosi al fine di non fare danni che non si potranno risanare in futuro.

Per iniziare, specialmente se è da un po’ che il pavimento non viene pulito, bisogna fare un prelavaggio con un panno delicato utilizzando solo acqua tiepida ed alcool. L’ideale sarebbe rifare il lavoro sostituendo il panno fino a che questo non risulta lavato dopo il passaggio. Tale metodo può anche essere utilizzato per la pulizia consueta del pavimento e se fatto in modo giusto si ha la garanzia di non avere aloni.

Dopo aver compiuto il processo, in terra dovrebbero rimanere solo quelle macchie ostinate di grasso o peggio ancora di smalti. Andare ad attaccarequeste macchie è possibile, richiede solo un po’ di calma e pazienza. Forniti di aceto, talco, acqua ossigenata e bicarbonato, si inizia con i primi due. Tamponare la chiazza che non vuole venire via con aceto e talco dovrebbe risolvere il problema nella maggior parte dei casi.

Ecco dunque come trattare pavimenti delicati come quelli in ceramica. Se seguirete tutti i nostri passaggi, riuscirete a farlo in maniera veloce ed efficiente.