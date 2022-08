La potatura in agosto, un po’ come la potatura di luglio, serve per perfezionare la forma della pianta poco prima del meccanismo di crescita dell’autunno. Prima di procedere con i lavori di giardinaggio, ti consigliamo di annaffiare le piante per evitare lo stress da siccità.

Agosto, soprattutto dopo il 26, è un periodo perfetto per potare tanti arbusti e alberi da frutto. La potatura di agosto è contraddistinta più dalla sagomatura e dalla verifica della dimensione, che da diradamenti o sostanziali modifiche strutturali.

Nel periodo che varia tra agosto e settembre una serie di alberi da frutto hanno bisogno di una leggera potatura.

Ecco le piante che andranno potate dal 26 agosto: la lista

Uno tra questi è l’albero di limoni, il metodo è facile, vi basterà rimuovere tra i nuovi rami le crescite sproporzionate in modo che questo possa prendere più ossigeno e il frutto sarà aiutato a maturare. Tra gli altri alberi da frutto che fruttificano in inverno vanno potati anche kiwi, vite e pero.

Il glicine anche in necessita di essere sfoltito due volte l’anno. La prima in inverno, intervenendo sui rami recenti e lasciando per ciascuno circa 5 o 6 gemme, facendo sì che la pianta raccolga le proprie energie solo su quelle. Per quanto riguarda la potatura estiva si predilige il mese di agosto e bisognerà diminuirei rami recenti di circa un metro, stimolando così la fioritura.

Approfittate di questo periodo per togliere i rami rotti o per legare, dando la forma che vogliamo, i rami che desideriamo far allungare. Per quanto riguarda la potatura delle rose, anch’essa importante in questo periodo, è bene togliere gli steli sottili, morti, malati o morenti. Vi consigliamo anche di potare qualunque crescita molle, e accorciare i germogli laterali.

Infine, per gli altri alberi da frutto già citati come kiwi, vite e pero per potarli eliminate la nuova crescita in abbondanza. L’obiettivo è produrre uno spazio che permetta a più luce e aria di penetrare tramite l’albero. ciò consentirà al frutto a maturare. Potete anche usare troncarami, una sega da potatura o potatori a lunga portata.

Ecco dunque cosa potare e come farlo nel periodo che va dal 26 agosto in poi. Seguite le nostre indicazioni per poter far respirare nuovamente le vostre piante e i vostri arbusti.