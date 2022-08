Quando pensiamo ad un albero, quasi immediatamente la nostra idea va nella maggior parte dei casi a formulare l’albero da frutto, ossia la pianta dotata di fusto, rami e foglie che è prediposta ad una specifica tipologia di frutto, anche se comprendiamo che l’estrema differenziazione botanica non comprende solo questa categoria. Ma è una cosa che fa parte della natura umana anche perchè i frutti costituiscono un “bene primario” indifferentemente dalla cultura, avendo rappresentato una delle primarie fonti di approvvigionamento, e se i più presenti e variegati sono quelli che producono mele, pere e diverse tipologie di agrumi, l’albero di gelsi costituisce una specie spesso “dimenticata” ma che costituisce un’eccellente albero da piantare.

Nessuno lo sa, ma dovresti piantare subito un albero di gelsi: ecco perchè

L’albero di gelsi fa parte della famiglia delle Moracee, che è diffuso in buona parte del mondo in due principali tipologie, ossia il Morus nigra, chiamato anche moro nero o gelso nero, e il Morus alba, ossia la variante bianca, originaria dell’estremo Oriente, mentre la prima è di origine nord africana ed è quella più diffusa anche in Italia. Entrambe le tipologie sono costituite da un albero dall’aspetto robusto e duraturo, che può superare i 15 metri di altezza e può vivere anche oltre 200 anni.

Il gelso nero non richiede cure particolari, adattandosi bene al clima mediterraneo e costitutisce una forma di albero sicuramente sottovalutato sotto vari punti di vista perchè i frutti che produce, in tutto e per tutto simili alle more, hanno un elevato potere benefico, essendo dotate di caratteristiche antinfiammatorie per il cavo orale ma sono utili anche per migliorare il tratto digestivo.

Dai frutti si produce anche uno sciroppo e delle saporite marmellate che hanno un gusto dolce-acidulo. Ma anche l’aspetto e la funzione dell’albero di gelsi è molto importante in ottica “ambientale”, essendo questa specie particolarmente utile per ridurre i livelli di smog nell’aria, e resistendo bene anche ai contesti urbani.

Prendersene cura non richiede un pollice verde vero e proprio e rappresenta anche un bel “colpo d’occhio”, una volta cresciuto.