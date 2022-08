Quando parliamo dell’ISEE, intendiamo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Da anni ormai lo Stato con questa domanda, che si fa quando si vuole richiedere qualche bonus o agevolazione, confronta tutte le situazioni economiche delle famiglie italiane. Come dicevamo, si richiede l’ISEE, per avere dei bonus o Delle agevolazioni e alcuni di essi hanno una soglia massima di reddito. Vale lo stesso quando si richiedono dei sussidi per chi non riesce ad arrivare a fine mese, la persona con meno reddito, sicuramente riceverà più soldi, rispetto ad un altra persona che si trova quasi vicino alla soglia massima. Andiamo però a vedere come come si richiede l’ISEE.

ISEE: ecco come scoprire il tuo reddito in modo semplice e veloce

Fare domanda per questo documento non è difficile, anzi è molto semplice e si può richiedere anche direttamente da casa. Si può richiedere in vari modi, come abbiamo detto online (da casa), ma anche al CAF o tramite il proprio commercialista.

Per richiederlo online servono gli appositi documenti che bisogna tenere sempre a portata di mano, per poi inserirti al computer. Andiamo a vedere quali sono questi documenti molto importanti.

Dobbiamo per prima cosa preparare i documenti d’identità e i codici fiscali di tutta la famiglia. A seguire dobbiamo avere lo stato di famiglia, che racchiude i componenti del nucleo familiare. Dobbiamo avere a portata di mano anche la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare e tutti quei documenti che attestano la proprietà di case, l’affitto di immobili, gli estratti del conto delle banche e i patrimoni posseduti da tutti i componenti della famiglia.

Dopodiché si possono inserire sul sito dell’INPS. Basterà accedere alla propria area personale dell’INPS dove si può accedere tramite Spid o con altre credenziali. Si va poi a cercare la dicitura “ISEE” e premere acquisizione. Si può poi premere conferma e attesta. Dopodiché sarà l’INPS e l’Agenzia delle Entrate a verificare se i documenti sono validi per poi rilasciare l’ISEE.