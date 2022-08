I contesti di crisi “invitano” una platea di persone sempre più diversificata ed importante a destinare almeno una parte dei propri risparmi presso attività e risorse con l’intento di sviluppare un guadagno nel breve o lungo termine. Con la creazione di Bitcoin nel 2009, è nato formalmente il mondo delle criptovalute, una forma alternativa di moneta elettronica che ha sviluppato un mercato finanziario definito, nel corso degli anni sempre più legato al mondo del denaro “tradizionale”, pur essendone comunque parallelo e non accomunabile, principalmente perchè le cpyto non sono costituite da una forma di valuta vera e propria, ma si tratta più di risorse che hanno un valore estremamente volatile, in quantto non regolamentate dalle autorità. Shiba Inu è una di quelle maggiormente “attive” tra le criptovalute famose, è il momento giusto per comprare?

Acquista Shiba Inu e diventerai ricchissimo: ecco quanto varrà

Shiba Inu è nata, come molte crypto, apparentemente “dal nulla” o quasi, in quanto lo sviluppatore (o gli sviluppatori) si fa chiamare semplicememte Ryoshi, che nel 2020, precisamente nel mese di agosto, ha sviluppato quella che fin dal principio è stata definita la Killer di Dogecoin, ossia la prima vera meme crypto, sviluppata molti anni prima, costituita in una forma di “parodia” di Bitcoin.

Shiba Inu, che condivide il cane come simbolo proprio con Dogecoin, ossia un cane di razza Shiba giapponese, è però molto differente da Dogecoin, in quanto sfrutta la blockchain di Ethereum e buona parte del funzionamento, risultando essere molto interessante dal punto di vista tecnico oltre che da quello mediatico. Pochissime altre valute hanno fatto registrare un aumento di valore così sostenuto in così poco tempo come Shiba Inu, che lo scorso anno ha raggiunto il picco di 0,00072 dollari, dopo un valore praticamente impercettibile del 2020. Oggi la valuta è in calo, soprattutto al contesto crpyto che sta attraversando una crisi generale, ma Shiba Inu dopo un netto “crollo” sta pian piano risalendo la china, grazie al nuovo supporto degli investitori.

Il valore attuale è di 0,000014 dollari, ma sono in molti a “scommettere” su un nuovo picco, paragonabile a quello citato poc’anzi, entro la fine del 2022.