La felicità risulta spesso legata ad un concetto di “pace” ed armonia, vale a dire una condizione mentale/psicologica dominata dalla mancanza di stress, condizione ideale per molti, ma non facile da raggiungere per molti, in quanto non tutti siamo dotati di un controllo ed una gestione del proprio umore, condito da una capacità di resistere alle fonti di stress e “stanca” che la vita ci mette davanti. I segni che raggiungono maggiormente l’armonia secondo lo zodiaco sono vari, e tutti lo fanno in modo diverso, per lo zodiaco si tratta di personalità distinte e molto diversificate, quali sono?

Ecco i 3 segni con più armonia secondo lo zodiaco. Li conosci?

Pesci

Non è sempre felice come, ovviamente, vorrebbe, ma riesce sempre a trovare un equilibrio tra le varie parti del proprio carattere. E non è facile, probabilmente pochi riuscirebbero a non cadere vittima dello stress nei suoi panni. L’approccio che adotta è “un problema alla volta”, che lo porta a mantenere alta la concentrazione.

Bilancia

Quasi naturalmente, l’equilibrio impersonificato , Bilancia è sicuramente alla continua ricerca di armonia, ma questo processo non è così “automatico” come potrebbe sembrare. Bilancia riesce a farlo attraverso un continuo lavoro mentale che lo porta ad estraniarsi anche a larghi tratti per non impazzire.

Capricorno

Lo stess è il suo peggior nemico, non solo perchè ostacola la sua solitamente molto produttiva professione e gestione degli affetti ma anche perchè lo condiziona umoralmente. Capricorno riesce naturalmente a trovare motivazioni giuste riuscendo allo stesso tempo di non distrarsi quando lo stress sopraggiunge.