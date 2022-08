Le personalità testarde sono spesso quelle che “vanno avanti” in una maniera o nell’altra, in quanto la loro ostinazione a perseguire i propri fini, in tutti i modi possibili pur essendo divisiva, indiscutibilmente ha un effetto anche sugli altri. E anche tra le donne quelle più ostinate sono indubbiamente quelle che maggiormente tendono a far parlare. L’ostinazione può essere vista come una ricerca ossessiva a confermare i propri intenti, anche contro le previsioni e travalicando il pensiero razionale. Secondo lo zodiaco alcune donne sono più tendenti ad essere ostinate di natura. Quali sono?

Conosci le donne più ostinate? Secondo lo zodiaco sono le seguenti!

Vergine

Ha un concetto di coerenza che non può fare a meno di evidenziare una natura ostinata e “capocciona”. La Vergine comprende alla perfezione quando è il caso di arrendersi ma solitamente questo avviene fino a che le energie non la abbandonino completamentee. Fino ad allora, persegue fino alla fine i propri intenti.

Ariete

Donna diretta, molto “pane al pane, vino al vino” ma che tra i propri punti di forza può evidnziare una natura profondamente ostinata, ma raramente ottusa. Rispetto ad altre donne infatti la Ariete ascolta di più gli altri, anche se tende a cercare opinioni che possano avvalorare la propria ostinazione.

Scorpione

E’ la ostinata “rabbiosa”, che quando può propende per la linea “morbida” ma quando gli ostacoli che si frappongono tra lei ed il successo sono troppi, cambia strategia e diventa molto più nervosa e poco ragionativa. Scorpione è una donna molto forte sotto molti punti di vista.