L’invenzione del refrigeratore ha avuto un impatto importantissimo nella vita di tutti noi, in quanto ha risolto almeno parzialmente l’annoso problema della conservazione degli alimenti. Fin dall’antichità infatti il fattore legato al decadimento delle pietanze ha rappresentato un problema soprattutto dal punto di vista logistico, che ha condizionato in modo fondamentale anche lo sviluppo tecnologico, e le basse teemeperature hanno proprio una peculiarità che porta a rallentare molto questo processo di alterazione dei cibi. Dopo la rivoluzione industriale sono stati messi a punto dapprima in numero limitato e poi sempre più frequentemente una serie di elettrodomestici che nel corso del 20° secolo sono divenuti sempre più importanti, come il frigorifero ed il freezer, solitamente concepiti sotto un’unica forma. Anche il freezer, settore del frigo adibito alla conservazione dei cibi in un ambiente sottozero, deve essere periodicamente pulito ma come fare?

Usa questo trucco geniale per pulire con facilità il freezer dal ghiaccio

Sebbene rispetto al frigo, la pulizia del freezer risulti meno frequente (2-3 volte all’anno generalmente sono sufficienti), questo settore dell’elettrodomestico tende a sviluppare delle difficoltà di fondo sorprattutto a causa del ghiaccio e della brina che possono condizionare la capacità dell’elettrodomestico.

Per pulire il freezer bisogna prima di tutto rimuovere ogni cibo presente al suo interno, poi lasciarlo aperto per una decina di minuti almeno così da facilitare la rimozione del ghiaccio che avviene in primis con l’ausilio della spatola di plastica (mai utilizzare strumenti di metallo, che potrebbero danneggiare il freezer).

Una volto rimosso “il grosso” del ghiaccio, possiamo riempire un contenitore spray di acqua con dell’aceto, così da migliorare l’azione pulente, aiutandoci con un panno in microfibra da strizzare a intervalli regolari.

Alla fine sarà sufficiente asciugare tutto accuratamente per evitare formazioni di ghiaccio future di forma irregolare. E’ importante asciugare con attenzione ed attendere che il freezer abbia ritrovato la temperatura giusta prima di inserire nuovamente le pietanze.