Il valore di Ethereum potrebbe cambiare da un giorno all’altro e proprio per questo determinare il futuro positivo di molti investimenti. Senza dubbio è stata una delle protagoniste indiscusse del 2021, arrivando ad oltrepassare i 4 mila euro per unità.

Quando si scopre il valore positivo raggiunto ovviamente si attirano altre persone, che incuriosite e speranzose investono in questa criptovaluta. Proprio per questo motivo, il valore della moneta aumenta sempre di più, arricchendo soprattutto gli investitori che hanno sempre creduto in ETH. Andiamo ora a vedere quanto varrà questa moneta virtuale, nel mese di settembre, ormai alle porte.

Ethereum, ecco le previsioni per il mese di settembre: “pazzesco”

Ovviamente, fare previsioni certe su qualsiasi criptovaluta non è possibile. Ma si possono considerare vari fattori interni é esterni, che possono interferire sull’andamento sia in positivo che in negativo. Ad esempio si deve considerare soprattutto l’inflazione e la guerra in Ucraina che si sta svolgendo contro la Russia, ormai da mesi. Un altro fattore sicuramente importante è la crisi energetica che stiamo vivendo.



La particolarità di Ethereum è che ha un funzionamento creato per non essere “fisso” ma è in continuo sviluppo. Un’altra cosa positiva di questa moneta è che le transazioni sono molto veloci e le operazione di mining hanno un dispendio di energia minore rispetto alle altre. C’è da dire però che come per le altre criptovalute, anche per questa non è un anno molto positivo. Infatti, ad esempio a giugno ha subito una forte decrescita, infatti il valore è di poco superiore a 1.300 dollari, ma molti sono convinti di un rialzo a breve. Ethreum avrà a breve un aggiornamento che migliorerà la piattaforma, facendola diventare più veloce e stabile.

Proprio per questo motivo, con il passaggio dal proof-of-work al proof-of-stake, si pensa ad un aumento del suo valore. Questo aumento è previsto già dal mese di settembre e si pensa che possa essere anche 50 % rispetto ai valori attuali.