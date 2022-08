La maggior parte di noi tende a “star lontano dai problemi”, sia in un ottica conservativa ma anche logica, eppure è inevitabile che le avversità e le criticità anche per la persona più acuta ed intelligente non possono che palesarsi a tratti. Poi esistono individui che sembrano essere legati ai problemi, o particolamente sfortunati ma anche loro stessi parte dei problemi, i cosiddetti problematici, profili che consapevolmente o no, sono “dannosi” sotto vari punti di vista, per le persone che hanno intorno. Secondo lo zodiaco i segni problematici sonon soprattutto i seguenti.

I 3 segni più problematici secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Bilancia

Anche il serafico e mai conflittuale (in apparenza) Bilancia merita questo posto, in quanto tende ad avere manie di controllo, non tanto sulle persone che conosce ma sui contesti che sono legati. Se qualcosa non gli va a genio, semplicemente cambia tutto, atteggiamento, modi di fare e modo di approcciarsi, non badando affatto alle persone che possono essere condizionate. Mai dare troppo potere ad un Bilancia.

Capricorno

Difficile stare al passo del Capricorno in quanto a produttività e capacità di relazionarsi con gli altri. E’ un segno competitivo ma anche molto pratico, ma è meglio averlo a fianco che contro. Scorretto se serve, ma anche sleale in particolari condizioni.

Acquario

Decisamente differente il tipo di problematica che porta Acquario che è una forma dai “devastatore”. Distrae tutti, è poco produttivo, instilla cattivi pensieri negli altri e fondamentalmente fa il disturbatore, più o meno consapevolmente, anche senza reali motivazioni per farlo.