Lo sbiancamento naturale dei denti è la scelta più economica rispetto al bleaching chimico, ovvero lo sbiancamento dentale professionale operato con perossido di idrogeno o ad altri schiarenti chimici. Gli antichi metodi di sbiancamento naturale dei denti si oppongono dunque ai più moderni trattamenti di odontoiatria estetica, segnalati per conseguire un sorriso invidiabile e denti bianchissimi.

Avere i denti bianchi ed un sorriso smagliante non è sempre sinonimo di denti sani e puliti. Prima di usare un trattamento sbiancante, che sia questo naturale o chimico, è fondamentale la visita odontoiatrica specialistica. Compete infatti al dentista accordare o meno lo sbiancamento dei denti ed indicarne la tipologia più adeguata.

In presenza di carie, gengiviti, patologie del cavo orale, pulpiti od ipersensibilità dentale, lo sbiancamento dei denti è raccomandato solo dopo aver guarito il problema di fondo. Per questo è fondamentale sottoporsi ciclicamente (ogni 6-12 mesi) all’igiene dentale professionale e, almeno una volta all’anno, al controllo odontoiatrico.

Per quanto riguarda lo sbiancamento, ricordiamo brevemente che i peggiori nemici dei denti bianchi sono sostanze come caffè, tè, cioccolato e tabacco. Anche il fumo, la predisposizione genetica e l’invecchiamento possono mutare la tanto desiderata pulizia dentale. I rimedi naturali utilizzati in passato per sbiancarli costituiscono, ancora oggi, importanti accorgimenti per migliorare l’estetica del sorriso.

Sbiancare i denti gialli fai da te: ecco il trucco segreto della nonna

I trattamenti di sbiancamento naturale non sono tutti identici. Alcuni sono piuttosto delicati e poco costosi, mentre altri sono più bellicosi e possono originare seri danni allo smalto. Molteplici sono i trattamenti naturali di sbiancamento dentale a cui ci si può affidare. Tuttavia, anche se etichettati come “naturali”, è necessario utilizzarli sempre con moderazione e prudenza.

Il bicarbonato di sodio è sicuramente uno dei rimedi casalinghi e naturali in maggior misura noti per sbiancarli. L’azione sbiancante viene attuata per abrasione. Aggiunto a qualche goccia d’acqua, infatti, il bicarbonato funziona da pasta dentifricia sbiancante naturale per denti. Questa azione sbiancante può essere rafforzata aggiungendo a questa pasta alcune gocce di succo di limone.

L’efficienza di questo sbiancante naturale è confermata e riconosciuta da tempo, non a caso, esso viene quasi sempre addizionato ai dentifrici per conseguire un prodotto dall’effetto sbiancante naturale. Ecco dunque come poterli sbiancare in maniera naturale e con una azione fai da te.