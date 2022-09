Il mondo femmilile è costellato da numerose diversità e tendenze, ed è anche per questo motivo che l’intero concetto di “donna” appare complesso in ogni rappresentazione. Le donne vengono percepite come difficili in molti ambiti, ma in parecchi casi è sufficiente semplicementee imparare a comprendere il comportamento di una singola entità femminile, anche in ambito sentimentale. Nessuna donna è “semplice”, ma alcune sono relativamente più facili da comprendere e da conquistare secondo lo zodiaco. Quali sono?

Le donne più semplici da conquistare secondo lo zodiaco sono…

Pesci

Non è semplice ma per venire in contro alla Pesci, è “suffciente” saperla ascoltare. Non pretende regali costosi, cose estreme o simili ma vuole essere compresa in modo genuino. Ma è una donna anche per nulla arrendevole, che ama le sfide. Spesso vuol percepire di essere “presa per mano” e portata in un contesto tranquillo dove può evidenziare la propria sensibilità ed empatia.

Ariete

E’ una donna fortemente indipendente ma per nulla “fredda”. Per conquistarla bisogna tenere a mente due concetti, ossia rispettare la propria emancipazione e comprendere quando è necessario intervenire nella relazione. Per il resto, Ariete vuole essere trattata in modo onesto, senza troppe complicazioni.

Toro

La Toro vuole essere ascoltata, com’è ovvio ma è anche fortemente in grado di adattarsi ai più disparati conteseti umani. Testarda ma raramente ottusa, la Toro manifesta una voglia di imparare econtinua, quindi non bisogna mai apparire troppo passivi, anche per evitare di sbagliare. La Toro vuole percepire la genuinità negli altri, sempre e comunque.