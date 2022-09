Colesterolo: le regole d’oro per rimanere in salute evitando queste cose

Soffri di colesterolo alto e non sai come curarti? Soprattutto ad una certa età, la presenza di colesterolo cattivo può compromettere la salute.

Il colesterolo alto è una condizione che negli ultimi 10 anni è risultata particolarmente in crescita in entrambi i sessi: interessa il 38% degli italiani contro il 24% del 1998-2002.

Cos’è il colesterolo

Per chi non lo sapesse, il colesterolo è un grasso – in gran parte prodotto dall’organismo e in minima parte introdotto con la dieta. Esso serve per:

il processo di digestione , grazie alla formazione della bile;

, grazie alla formazione della bile; partecipa alla produzione di vitamina D ,

, protegge la salute delle ossa

favorisce la costruzione della parete delle cellule, in particolare del sistema nervoso; è il precursore di ormoni come il testosterone e gli estrogeni.

Esso viene trasportato nel sangue per mezzo di specifiche lipoproteine che si differenziano in base a dimensione e densità: distinguiamo dunque il colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (LDL), cosiddetto “cattivo” poiché si può depositare nelle pareti delle arterie. Il colesterolo buono viene prodotto dal nostro organismo e assunto dai cibi. Ora, può succedere che si abbia l’ipercolesterolemia, quindi avere uno squilibro che deve essere assolutamente curato.

Come si cura? ti starai chiedendo? anche con i farmaci, ma prima c’è bisogno di modificare lo stile di vita!

Corretto stile di vita

Gli esperti dicono che la dieta mediterranea è in grado di incidere positivamente sui livelli di colesterolo nel sangue e diventare un’arma efficace per difendersi da un aumento di quello cattivo.

Ecco cosa e quanto mangiare:

Verdura, cereali e legumi: nell’impostare uno schema alimentare è quindi buona norma puntare soprattutto sul consumo di questi alimenti vegetali. In particolare è bene mangiare i legumi da 2 a 4 volte la settimana, che aiutano a mantenere livelli adeguati di colesterolo. Frutta due volte al giorno e verdura almeno nei pasti principali.

nell’impostare uno schema alimentare è quindi buona norma puntare soprattutto sul consumo di questi alimenti vegetali. In particolare è bene mangiare i legumi da 2 a 4 volte la settimana, che aiutano a mantenere livelli adeguati di colesterolo. Frutta due volte al giorno e verdura almeno nei pasti principali. Meno grassi : non intendiamo solo olio, ma eliminare i grassi saturi o quantomeno diminuirli è importante. Optare per olio extravergine di oliva, massimo 15 gr al giorno.

: non intendiamo solo olio, ma eliminare i grassi saturi o quantomeno diminuirli è importante. Optare per olio extravergine di oliva, massimo 15 gr al giorno. Il pesce azzurro: per la particolare composizione del suo grasso, può essere consumato anche da chi ha problemi di colesterolo. Anzi, un consumo di almeno 2-3 volte alla settimana aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo. Inoltre l’omega 3 aiuta anche a mantenere attiva la memoria e la concentrazione.

per la particolare composizione del suo grasso, può essere consumato anche da chi ha problemi di colesterolo. Anzi, un consumo di almeno 2-3 volte alla settimana aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo. Inoltre l’omega 3 aiuta anche a mantenere attiva la memoria e la concentrazione. Carne bianca: via libera a pollo e tacchino, sani e ricchi di proteine, aiutano l’organismo e accelerano anche il metabolismo.

Abbiamo parlato della dieta, ma un corretto stile di vita, si riferisce anche a mantenersi attivi durante la giornata, evitare fumo e troppi alcolici! Con questi consigli e la cura medica potrai sconfiggere l’ipercolesterolemia.