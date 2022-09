Misurare il diabete: ecco tutti i metodi, anche senza pungersi

Misurare il diabete è possibile anche senza pungersi, vuoi scoprire come?

Come tutti sappiamo, la glicemia può essere misurata mediante un normale prelievo di sangue venoso dal braccio oppure con automonitoraggio grazie all’aiuto di uno strumento chiamato reflettometro. Esso rileva la glicemia mediante una goccia di sangue capillare, prelevata dai polpastrelli delle dita delle mani.

Ci sono molte persone che temono gli aghi e alla vista del sangue, svengono. Purtroppo non possono utilizzare questo metodo perché si sentono male. Misurare il diabete perciò diventa complicato! La tecnologia viene in soccorso e ha creato alcuni strumenti capaci di aiutare queste persone.

Misurare il diabete: ecco un metodo innovativo

Ci sono dei piccoli sensori per misurare il glucosio senza doversi pungere il dito. Un controllo mininvasivo con con minimo impatto estetico e psicologico e che per funzionare non richiede calibrazione.

Il sensore rimane applicato al corpo (si applica sulla parte posteriore del braccio) fino a 14 giorni e può essere indossato sempre. Il lettore passa sul sensore e rileva il valore glicemico in maniera indolore e veloce, in meno di un secondo, anche attraverso gli indumenti. I dati del glucosio vengono poi visualizzati in modo chiaro e intuitivo sul touch screen a colori.

Questi sistemi funzionano grazie a un elettrodo montato su di una cannula flessibile che il diabetico stesso posiziona nel tessuto sottocutaneo dell’addome. I valori della glicemia rilevati vengono trasmessi al microinfusore di insulina dove i dati sono visualizzati entro cinque minuti.

Il sensore del glucosio garantisce una lettura continua dei dati. Il sistema è assolutamente indolore.

I sistemi più avanzati prevedono anche dei software capaci di collegarsi al pc e dare delle informazioni riguardanti la glicemia durante i vari periodi della giornata. Alcuni sono creati con dispositivi sonori che avvisano quando la glicemia sale troppo o scende.

La tecnologia, in questo settore medico, è totalmente evoluta. Per garantire alle persone degli strumenti utili e indolore.