Avere la forza mentale e morale di “ritornare sui propri passi” una volta che abbiamo effettuato una scelta, anche importante non è da tutti, anche se si tratta di un’eventualità non così infrequente, anzi è piuttosto comune in ogni ambito, a partire da quello personale fino a quello puramente sociale e lavorativo. Se da una parte questo evidenzia un coraggio nell’ammettere le proprie mancanze, pentirsi di continuo denota anche una “forza caratteriale” perfettibile. Quali sono i segni zodiacali che si pentono più spesso?

Ecco i segni che si pentono delle proprie scelte più spesso di altri. Li conosci?

Leone

Leone si pente spesso, molto semplicemente perchè rarameente riflette sulle scelte che è portato a fare. Per lui non è quasi mai un problema fare pubbica ammenda e pentirsi di una considerazione effettuata, e magari portata avanti per molto tempo. Rispetto ad altri segni Leone è meno “evidente” in questa azione.

Bilancia

Raramente è soddisfatto del proprio operato quindi il pentimento costituisce una forma di routine vera e propria nella giornata tipo del Bilancia che è solito farlo con molta frequenza, al punto che l’idea alla base del pentimento può effettivamente perdere di significato. Diventa qualcosa di “normale” per il segno , quando per la maggior parte delle persone rappresenta un’eccezione.

Cancro

Non è fortunatissimo nelle relazioni umane, ed è esattamente questo l’ambito che può portare ad una dose di pentimento costante. Cancro infatti non è abilissimo ne molto fortunato a scegliersi le proprie compagnie, ma allo stesso tempo quando si pente raramente viene preso effettivamente sul serio.