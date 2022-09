Siamo (quasi) tutti legati da alcune necessità basilari, ossia nutrirci in maniera adeguata e trovare riposo, ma è altrettanto importante, a tratti necessario il bisogno di trovare un partner da amare, che è di fatto una delle motivazioni che porta poi, in molti ma non tutti i casi, alla procreazione. A dispetto di ciò alcune persone non riescono a stare senza voler amare qualcuno, per le motivazioni più disparate e variegate, spesso anche molto divese tra loro. I segni zodiacali che naturalmente sono molto orientati ed appaiono alla ricerca di amore sono soprattutto alcuni. Quali?

I segni sempre alla ricerca dell’amore! Quali sono?

Acquario

Non è il più romantico dello zodiaco, infatti per questo segno l’amore è soprattutto qualcosa che porta stabilità e sicurezza. Anche se ciò può apparire come “freddo” in realtà a suo modo Acquario è molto romantico e da molto peso alla qualità di una relazione, finendo in alcuni casi ad essere troppo dipendente dal partner.

Cancro

La vita del Cancro è solitamente ricca di amore, o almeno questo è quello che vorrebbe lasciar intendere. I nati sotto questo segno sono continuamente alla ricerca dell’amore, nel senso proprio romantico del termine. Per loro la vita non è mai qualcosa di troppo schematico.

Ariete

Anche un segno “forte” come Ariete, che è fondamentalmente indipendente da tutti, ha bisogno di amore, sia per controbilanciare il proprio carattere, ma anche perchè Ariete crede al concetto di anima gemella. L’amore per questo segno è anche e soprattutto convivenza e capacità di cooperare, oltre ad essere la fonte di romanticismo “principale”.