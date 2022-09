L’invenzione del servizio postale ha avuto un impatto difficilmente percepibile al giorno d’oggi, essendo oramai abituati a concepire il servizio della corrispondenza come “normale”, a tratti anche antiquato con il sempre maggiore “potere” delle tecnologie moderne. Il francobollo continua ad essere uno degli strumenti più importanti, anzi fondamentali nell’ambito postale, in quanto dalla sua creazione, i vantaggi sono risultati evidenti.

Si tratta di un’invenzione non così antica, essendo stato concepito da un funzionario britannico, Rowland Hill, verso la metà del 19° secolo, per miglirare il processo della posta. Il francobollo infatti ha la funzione di “tassa pagata” in anticipi dal mittente, sviluppando al contempo il concetto di affrancatura.

Ecco il francobollo che vale €14.000: FOTO. “Pazzesco”

Il francobollo ha iniziato a diffondersi quasi da subito, e dopo il primo francobollo in assoluto, il Penny Black datato 1840, tutte le nazioni del mondo hanno iniziato a concepire le proprie emissioni, anche nel nostro paese in un epoca molto differente da quella attuale, diverso tempo prima del Risorgimento.

I regni preunitari italiani hanno infatti iniziato a sviluppare emissioni filateliche fin dal principio, e spesso sono proprio questi francobolli ad essere i più interessanti in assoluto, perchè attivi per pochi anni prima di essere sostituiti da quelli del Regno d’Italia.

Un esempio è costituito dal Garibaldino Mezzo tornese, una emissione modificata utilizzando come “base” una già presente durante il regno borbonico. Attivo per pochi mesi durante ela dittatura garibaldina a Napoli, questo francobollo sviluppato per i giornali è rarissimo anche perchè spesso veniva “smezzato”.

E’ identico per forma ad un altro francobollo borbonico ma si distingue per la presenza della T, chiaramente “aggiunta” in un secondo momento. Il valore supera i 10 mila euro per un francobollo in ottime condizioni, ma se questo si trova in condizioni perfette può valere anche oltre €14.000.

Insomma, un vero cimelio storico che se ritrovato può permetterci di guadagnare una cifra cospicua.